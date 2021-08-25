Военный аналитик Рожин: после «бегства» из Афганистана США могут развязать бои в Донбассе руками Украины

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25 августа 2021, 09:16

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

После «бегства» из Афганистана Соединенные Штаты могут развязать бои в Донбассе руками Украины. Соответствующую точку зрения озвучил военный аналитик Борис Рожин.

«Как способ поддержать свое реноме единственной сверхдержавы США потребуются какие-то громкие внешнеполитические шаги, идущие дальше дипломатических действий. Вашингтону нужна война, которая покажет, что американская армия все еще сильна, что союзники страны могут не волноваться», - отметил Рожин в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

По мнению эксперта, после «бегства» из Афганистана Штаты могут развязать бои на востоке Украины руками киевского режима.

Как сообщалось ранее в среду, парламентарий из непризнанной ДНР Владислав Бердичевский заявил, что 90% жителей Одессы и Харькова будут встречать с цветами армию России в случае ее прихода.

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