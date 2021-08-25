Аргументы Недели В мире 13+

Депутат ДНР Бердичевский: 90% жителей Одессы и Харькова будут встречать с цветами армию России в случае ее прихода

, 08:39 Источник: ФАН

Депутат ДНР Бердичевский: 90% жителей Одессы и Харькова будут встречать с цветами армию России в случае ее прихода
Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армию Российской Федерации в случае ее прихода будут встречать с цветами 90% жителей украинских Одессы и Харькова. Соответствующее заявление сделал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР.

По словам парламентария, «если произойдет какой-то геополитический сдвиг» и Вооруженные силы РФ придут в Одессу, то 90% населения города будут встречать их с цветами. «И Харьков — то же самое», — отметил Бердичевский.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил прогноз, согласно которому в Россию «пойдут гробы» в случае «вторжения» ее армии на территорию Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью