Депутат ДНР Бердичевский: 90% жителей Одессы и Харькова будут встречать с цветами армию России в случае ее прихода

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25 августа 2021, 08:39 Источник: ФАН

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армию Российской Федерации в случае ее прихода будут встречать с цветами 90% жителей украинских Одессы и Харькова. Соответствующее заявление сделал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР.

По словам парламентария, «если произойдет какой-то геополитический сдвиг» и Вооруженные силы РФ придут в Одессу, то 90% населения города будут встречать их с цветами. «И Харьков — то же самое», — отметил Бердичевский.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил прогноз, согласно которому в Россию «пойдут гробы» в случае «вторжения» ее армии на территорию Украины.

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