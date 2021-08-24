Киевский журналист Гордон: в Россию «пойдут гробы» в случае «вторжения» ее армии на Украину

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24 августа 2021, 12:12

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В Российскую Федерацию «пойдут гробы» в случае «вторжения» ее армии на Украину. Соответствующий прогноз на видео, размещенном на его YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, журналист из Киева.

Гордон рассказал, что «целый ряд» экспертов из числа героев его интервью придерживается точки зрения, согласно которой Москва может «напасть» на Украину будущей осенью. По словам журналиста, при таком развитии событий РФ ждут «полное мировое презрение», «усложнение санкций» и людские потери.

«Если россияне зайдут на территорию Украины, их будут убивать. В Россию пойдут гробы»,- предрек Дмитрий Гордон.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Андрей Золотарев предсказал распад его страны в случае сохранения курса последних 30 лет.

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