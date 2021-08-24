Киевский политолог Золотарев предрек распад Украины в случае сохранения курса последних 30 лет

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24 августа 2021, 11:47

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Киевский политолог Андрей Золотарев предрек распад Украины в случае сохранения курса последних 30 лет. Эксперт процитирован в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет портал «Русская весна», Золотарев назвал «довольно нерадостными» итоги 30 лет независимого существования Украины. По словам аналитика, на момент выхода из состава СССР страна являлась пятнадцатой экономикой мира, после чего «скатилась куда-то далеко». Население бывшей советской республики сократилось с 52-х до 35–37 млн человек.

Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад, спрогнозировал Андрей Золотарев.

Ранее во вторник портал Avia.pro предсказал, что Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе и разгромить украинскую армию в случае ее нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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