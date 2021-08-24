Аргументы Недели В мире 13+

Сайт Avia.pro: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе и разгромить армию Украины в случае ее нападения на ДНР и ЛНР

, 10:52 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе и разгромить армию Украины в случае ее нападения на ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация может вмешаться в конфликт в Донбассе и разгромить Вооруженные силы Украины в случае их нападения на непризнанные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия бывшей советской республики должна «развиваться, совершенствовать свою тактику» с целью «подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий».

Прокомментировавший данное высказывание портал Avia.pro отметил, что в Донбассе в настоящий момент проживают «несколько сотен тысяч» обладателей российских паспортов. В случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Москва может вмешаться в конфликт с целью защиты своих граждан и разгромить украинскую армию, пишет сайт.

Ранее во вторник сообщалось, что экс-разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому США бросят Украину, как они бросили Афганистан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Депутат ДНР Владимир Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

Владимир Медведев, представитель Народного совета самопровозглашенной ДНР, назвал состоявшийся накануне в Киеве саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать Российской Федерации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью