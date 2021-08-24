Сайт Avia.pro: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе и разгромить армию Украины в случае ее нападения на ДНР и ЛНР

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24 августа 2021, 10:52 Источник: Avia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация может вмешаться в конфликт в Донбассе и разгромить Вооруженные силы Украины в случае их нападения на непризнанные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия бывшей советской республики должна «развиваться, совершенствовать свою тактику» с целью «подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий».

Прокомментировавший данное высказывание портал Avia.pro отметил, что в Донбассе в настоящий момент проживают «несколько сотен тысяч» обладателей российских паспортов. В случае нападения Киева на ДНР и ЛНР Москва может вмешаться в конфликт с целью защиты своих граждан и разгромить украинскую армию, пишет сайт.

Ранее во вторник сообщалось, что экс-разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому США бросят Украину, как они бросили Афганистан.

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