Бывший разведчик Яков Кедми: США бросят Украину, как они бросили Афганистан

Соединенные Штаты бросят Украину, как они бросили Афганистан. С соответствующим прогнозом выступил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам Кедми, Вашингтон ежегодно перечислял на нужды афганского Минобороны 42 млрд долларов.
«Какую подачку США кидают Киеву? Меньше процента от данной суммы. Это показывает, какое значение имел для американцев Афганистан по сравнению с Украиной, но они его бросили. Так же Штаты бросят Украину, они всегда бросали всех своих союзников»,- отметил экс-разведчик.
Ранее сегодня сообщалось, что парламентарий из непризнанной ДНР Владимир Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России.
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