Депутат ДНР Владимир Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

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24 августа 2021, 09:25

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Владимир Медведев, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР, назвал состоявшийся накануне в Киеве саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать Российской Федерации. Парламентарий процитирован в публикации, появившейся в Telegram-канале общественного движения «Свободный Донбасс».

По словам Медведева, проведение саммита «является попыткой угрожать России, ее территориальной целостности». Вместе с тем депутат обратил внимание на то, что большинство стран, принявших участие в мероприятии, направили на него не глав государств. Данный факт говорит о том, что даже союзники Киева не сильно верят в успех проекта, отметил Владимир Медведев.

Ранее во вторник сообщалось, что политолог Денис Денисов высказал точку зрения, согласно которой результаты саммита «Крымской платформы» угрожают национальной безопасности РФ.

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