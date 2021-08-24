Депутат ДНР Владимир Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России
24 августа 2021, 09:25
Владимир Медведев, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР, назвал состоявшийся накануне в Киеве саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать Российской Федерации. Парламентарий процитирован в публикации, появившейся в Telegram-канале общественного движения «Свободный Донбасс».
По словам Медведева, проведение саммита «является попыткой угрожать России, ее территориальной целостности». Вместе с тем депутат обратил внимание на то, что большинство стран, принявших участие в мероприятии, направили на него не глав государств. Данный факт говорит о том, что даже союзники Киева не сильно верят в успех проекта, отметил Владимир Медведев.
Ранее во вторник сообщалось, что политолог Денис Денисов высказал точку зрения, согласно которой результаты саммита «Крымской платформы» угрожают национальной безопасности РФ.
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