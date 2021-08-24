Политолог Денисов: результаты саммита украинской «Крымской платформы» угрожают национальной безопасности России

Результаты саммита украинской «Крымской платформы», состоявшегося накануне в Киеве, угрожают национальной безопасности Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Денис Денисов.
Эксперт констатировал, что 45 государств, представители которых приняли участие в саммите, назвали РФ «агрессором». В итоговой декларации данные страны заявили о том, что собираются предпринимать меры, направленные на «деоккупацию» Крыма. Это значит, что они подвергают сомнению российскую территориальную целостность и «реально будут работать над ее уничтожением», пояснил Денисов.
Аналитик назвал итоги «Крымской платформы» «ожидаемыми» и «малоинтересными». Вместе с тем данные результаты угрожают национальной безопасности России, отметил Денис Денисов.
Как сообщалось ранее во вторник, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил уверенность в том, что Москва «добровольно вернет» Крым Киеву.
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