Политолог Денисов: результаты саммита украинской «Крымской платформы» угрожают национальной безопасности России

Аргументы Недели → В мире 13+

24 августа 2021, 08:58 Источник: «ПолитНавигатор»

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Крымской платформы», Volodymyr Tarasovukrinform / global

Результаты саммита украинской «Крымской платформы», состоявшегося накануне в Киеве, угрожают национальной безопасности Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Денис Денисов.

Эксперт констатировал, что 45 государств, представители которых приняли участие в саммите, назвали РФ «агрессором». В итоговой декларации данные страны заявили о том, что собираются предпринимать меры, направленные на «деоккупацию» Крыма. Это значит, что они подвергают сомнению российскую территориальную целостность и «реально будут работать над ее уничтожением», пояснил Денисов.

Аналитик назвал итоги «Крымской платформы» «ожидаемыми» и «малоинтересными». Вместе с тем данные результаты угрожают национальной безопасности России, отметил Денис Денисов.

Как сообщалось ранее во вторник, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил уверенность в том, что Москва «добровольно вернет» Крым Киеву.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости