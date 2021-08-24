Украинский посол в Германии Мельник: Россия «добровольно вернет» Крым Киеву

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24 августа 2021, 07:56

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, Michael Kappeler / globallookpress.com

Российская Федерация «добровольно вернет» Крымский полуостров Киеву. Уверенность в таком развитии событий высказал Андрей Мельник, посол Украины в Германии.

Дипломат в разговоре с представителями СМИ назвал состоявшийся накануне первый саммит «Крымской платформы» «без преувеличения настоящим историческим прорывом» и «шикарным стартом».

Мельник заявил, что Москва «добровольно вернет» Крым Украине. После саммита многие перестанут в этом сомневаться, полагает посол.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Киевские власти результаты голосования не признали и объявили полуостров «оккупированным».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный политолог Евгений Сатановский указал на нереальность «возвращения» Крыма Украине.

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