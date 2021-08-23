Сатановский: идея о «возвращении» Крыма Украине имеет столько же шансов на реализацию, как возврат США в состав Великобритании
23 августа 2021, 17:17
Сценарий «возвращения» Крыма Украине, чему должен способствовать киевский саммит «Крымской платформы», является нереальным. На это в своем Telegram-канале указал российский политолог Евгений Сатановский.
Эксперт отметил, что идея о «возвращении» Крымского полуострова киевской стороне имеет столько же шансов на реализацию, как возврат Соединенных Штатов в состав Великобритании.
«Не хочет Зеленский об этом с американцами поговорить? Зря. Хотя бы посмеялись...»,- написал Сатановский.
Ранее сегодня сообщалось, что депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский исключил возможность восстановления контроля украинских властей над территориями непризнанных республик Донбасса.
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