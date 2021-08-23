Депутат ДНР Бердичевский исключил возможность возвращения республик Донбасса в состав Украины

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23 августа 2021, 16:23 Источник: РИА Новости

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский исключил возможность возвращения самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре со СМИ.

Бердичевский отметил, что возможности Киева «повлиять каким-то образом» на ДНР и ЛНР «исчерпаны». По словам собеседника РИА Новости, «Донбасс является русским регионом», «ни о каком возвращении его в состав Украины речи не идет».

Как сообщалось ранее сегодня, киевский политический аналитик Михаил Погребинский указал на то, что в нынешних обстоятельствах «вернуть» Крымский полуостров Украине нереально.

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