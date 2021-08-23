Киевский политолог Погребинский: в сегодняшних обстоятельствах «вернуть» Крым Украине нереально

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23 августа 2021, 14:58

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

В сегодняшних обстоятельствах «вернуть» Крымский полуостров Украине нереально. На это указал Михаил Погребинский, киевский политолог.

Эксперт отметил, что «в нынешних обстоятельствах решить проблему возврата Крыма нереально». По словам Погребинского, «вменяемые люди» на Западе и в Киеве это понимают. Украинские руководители не исключают Крым из актуальной политической повестки по соображениям, связанным с сохранением своей власти, объяснил аналитик в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Весной 2014 года на полуострове состоялся референдум, по итогам которого он стал частью России. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

Как сообщалось ранее в понедельник, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна потеряла от присоединения Крыма к РФ более 100 млрд долларов.

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