Денис Шмыгаль: Украина потеряла из-за российской «оккупации Крыма» свыше 100 млрд долларов

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23 августа 2021, 13:49

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Yuliia Ovsiannikova / globallookpress.com

Украина потеряла из-за российской «оккупации Крыма» более 100 млрд долларов. Об этом на саммите «Крымской платформы» заявил Денис Шмыгаль, руководитель украинского правительства.

Весной 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого он вошел в состав Российской Федерации. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

По словам премьера Шмыгаля, из-за присоединения полуострова к РФ Украина недосчиталась более 100 млрд долларов. Политик отметил, что это, в частности, «потерянные ресурсы, активы государства, потерянная промышленность».

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Вадим Денисенко высказал точку зрения, согласно которой на переговорах в Киеве украинский президент Владимир Зеленский «почти хамил» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

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