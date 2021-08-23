Бывший депутат Рады Денисенко: на переговорах в Киеве Зеленский «почти хамил» Меркель

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23 августа 2021, 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский, Oleh Snitovskyi / globallookpress.com

На состоявшихся накануне переговорах в Киеве украинский президент Владимир Зеленский «почти хамил» канцлеру Германии Ангеле Меркель. Такую точку зрения высказал Вадим Денисенко, бывший депутат Верховной рады.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Денисенко счел, что озвученные Зеленским претензии по поводу недостаточной военной помощи Украине со стороны ФРГ и отсутствия четкой даты вступления Киева в НАТО, не соответствуют дипломатическому протоколу.

По словам экс-парламентария, украинский лидер «почти хамил» Меркель. Согласно предположению Вадима Денисенко, Владимир Зеленский вел себя подобным образом, так как полагает, что немецкий канцлер, уходящая осенью в отставку, «свою игру отыграла».

Ранее сегодня сообщалось, что американское издание Politico выдвинуло версию, по которой Зеленский мог попытаться помешать переговорам Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, позвонив канцлеру во время встречи.

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