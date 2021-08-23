Politico: Зеленский мог попытаться помешать переговорам Меркель с Путиным, позвонив ей во время встречи

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23 августа 2021, 07:51

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский мог попытаться помешать переговорам канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, позвонив немецкому политику во время данной встречи. Соответствующая версия высказана в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

В ходе встречи с Путиным, состоявшейся в прошлую пятницу, у Меркель зазвонил мобильный телефон. Канцлер достала устройство из кармана и отклонила звонок.

Согласно предположению, выдвинутому Politico, с Ангелой Меркель мог попытаться связаться Владимир Зеленский, чтобы помешать таким образом ее переговорам с президентом РФ. Издание полагает, что Зеленский мог поступить подобно мужчине, звонящему «тайной любовнице», когда у нее свидание с другим.

Как сообщалось ранее, киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил мнение, по которому Украина «бездарно» отдала России Крым в 2014 году.

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