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Киевский журналист Гордон: Украина «бездарно» отдала России Крым в 2014 году

, 14:47

Киевский журналист Гордон: Украина «бездарно» отдала России Крым в 2014 году
Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма к России, Nikolay Titov / globallookpress.com

Украина «бездарно» отдала Крымский полуостров Российской Федерации в 2014 году. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Говоря о Крыме, Гордон отметил, что «наши его бездарно отдали».

«Крым нельзя было отдавать. За него нужно было сражаться», - заявил журналист.

По его словам, украинской стороне следовало приложить все усилия, чтобы помешать присоединению полуострова к РФ, но делать это «никто не пытался».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам местного референдума. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Baijiahao написал, что россияне «должны начать плакать от радости» из-за появления замены украинских двигателей для военного флота РФ.

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