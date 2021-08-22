Baijiahao: жители России «должны начать плакать от радости» из-за появления замены украинских двигателей для военного флота РФ

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22 августа 2021, 14:29 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Жители России «должны начать плакать от радости» из-за появления замены украинских двигателей для военного флота РФ. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao напомнил, что после резкого ухудшения отношений между Киевом и Москвой в 2014 году власти Украины запретили поставки в соседнее государство корабельных двигателей. Если учесть, что против России были введены еще и западные санкции, то будущее ВМФ страны выглядело весьма сомнительно, отметил сайт.

Однако в 2021 году ситуация изменилась. На судостроительный завод «Северная верфь» поступил дизель-газотурбинный агрегат М55Р российского производства. Китайский ресурс пишет, что россияне «должны начать плакать от радости» из-за появления замены украинских двигателей. Это означает, что у военного флота РФ есть перспективы, указывается в материале, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Сергей Марков озвучил прогноз, по которому в случае ухода американцев с Украины по афганскому сценарию она может развалиться на три части.

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