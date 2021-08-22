Политолог Марков: в случае ухода США с Украины по афганскому сценарию она может развалиться на три части

В случае ухода Соединенных Штатов с Украины по афганскому сценарию она может развалиться на три части. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями интернет-прессы озвучил российский политолог Сергей Марков.
Эксперт отметил, что в Афганистане во время присутствия там США правил «марионеточный режим», который «был ненавидим большинством граждан». Такая же ситуация наблюдается в настоящий момент и на Украине, полагает Марков.
По его мнению, в случае ухода американцев из бывшей советской республики она может распасться на три части. В числе них аналитик назвал русскоязычный юго-восток страны, Галичину и Волынь, а также «историческую Украину», которую описал в своих произведениях Николай Гоголь.
Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Иван Заец обозначил цели «войны», якобы развязанной против Украины Россией.
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