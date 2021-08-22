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Бывший депутат Рады Заец: Россия «начала войну», «чтобы уничтожить украинскую нацию и украинское государство»

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Бывший депутат Рады Заец: Россия «начала войну», «чтобы уничтожить украинскую нацию и украинское государство»
Репетиция военного парада по случаю Дня независимости Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший депутат Верховной Рады Иван Заец назвал цели «войны», которую против Украины якобы ведет Российская Федерация. Точка зрения Заеца приведена в материале, размещенном в сети.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» экс-парламентария, Россия «начала войну», «чтобы уничтожить украинскую нацию и украинское государство». Также Иван Заец заявил, что Москва намерена «создать Российскую империю».

Официальный Киев обвиняет РФ в «оккупации» Крыма и развязывании боевых действий в Донбассе. Согласно позиции России, она не является участницей вооруженного конфликта в регионе, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с нормами международного права.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко озвучил мнение, по которому для Украины является «недостижимой целью» судьба Афганистана.

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