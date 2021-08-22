Судьба Афганистана является «недостижимой целью» для Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад политолог Ростислав Ищенко.
«Для Украины судьба Афганистана - недостижимая цель. Потому что в Афганистане двадцать лет присутствовали американцы. Они напрямую управляли страной. И Афганистан имеет статус приоритетного союзника США вне НАТО, о котором Украина молит уже двадцать лет и не может добиться», - отметил Ищенко.
По его словам, «на Украине хуже, чем в Афганистане», поскольку Соединенные Штаты «даже не хотят лезть» в бывшую советскую республику.
Ранее сообщалось, что первый премьер самопровозглашенной ДНР Александр Бородай согласился с мнением, согласно которому после ухода из Афганистана американцы могут устроить «маленькую победоносную войну» в Донбассе руками Киева.
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