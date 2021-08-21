Первый премьер ДНР Бородай: после ухода из Афганистана США могут устроить «маленькую победоносную войну» в Донбассе руками Украины

После ухода из Афганистана Соединенные Штаты могут устроить «маленькую победоносную войну» в Донбассе руками Украины. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Александр Бородай, первый руководитель правительства самопровозглашенной ДНР.
Согласно мнению, разделяемому Бородаем, американцы могут организовать в Донбассе «маленькую победоносную войну» руками Киева, «чтобы скрасить очень плохое впечатление от своего панического бегства из Афганистана». Экс-премьер отметил, что властям в Вашингтоне способны прийти в голову «любые, даже весьма нелогичные, авантюристические, нерациональные решения».
Ранее в субботу сообщалось, что ветеран ДНР с позывным «Левит» высказал точку зрения, по которой ополчение Донбасса дошло бы до Львова, если бы его не остановили.
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