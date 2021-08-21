Ветеран ДНР «Левит»: ополчение Донбасса дошло бы до Львова, если бы его не остановили

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21 августа 2021, 14:46

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Ополчение Донбасса дошло бы до украинского города Львова, если бы его не остановили. Соответствующую точку зрения озвучил ветеран самопровозглашенной ДНР с позывным «Левит».

По словам мужчины, во время боев за Иловайск в 2014 году ополченцы наносили на технику надписи «до Киева» и «на Львов».

«Мы уже тогда мечтали на Львов идти. И мы бы дошли, если бы нас не остановили», - отметил «Левит» в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Кто не позволил развиться наступлению сил ДНР и ЛНР, ветеран не уточнил.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин заявил о нехватке в армии Украины ракет, чтобы жечь «российские танки».

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