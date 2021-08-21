Бывший депутат Рады Лапин заявил о нехватке в ВСУ ракет, чтобы жечь «российские танки»

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21 августа 2021, 10:23

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку ракет, чтобы жечь «российские танки». На это в разговоре со СМИ указал Игорь Лапин, бывший депутат Верховной Рады и экс-участник операции Киева на территории Донбасса.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Лапина, ВСУ столкнулись с дефицитом систем, позволяющих жечь «российские танки». Собеседник журналистов отметил, что у Украины есть «хорошие» противотанковые ракеты «Стугна», однако за два года ни одного данного снаряда в армию не поступило.

Киевские власти обвиняют Москву в прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее в субботу сообщалось, что спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович озвучил прогноз, согласно которому ВСУ лишат армию РФ боеспособности на пять лет в случае ее «полномасштабного вторжения».

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