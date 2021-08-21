Арестович: ВСУ лишат армию России боеспособности на пять лет в случае ее «полномасштабного вторжения» на Украину

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21 августа 2021, 09:54

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины лишат армию Российской Федерации боеспособности на пять лет в случае ее «полномасштабного вторжения» в соседнюю страну. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании военного конфликта в Донбассе.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, возможности ВСУ позволят им сделать небоеспособной армию РФ на пять лет, если она пойдет на «полномасштабное вторжение» на Украину. Москва это осознает, поэтому вряд ли решится на подобное нападение, отметил собеседник журналистов.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях российской стороны. Официальные лица РФ данные утверждения опровергают, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Сергей Марков предсказал «немедленное свержение» украинских властей в случае ухода из страны американских «штыков» по сценарию Афганистана.

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