Политолог Марков предрек «немедленное свержение» властей Украины в случае ухода из страны «штыков» США по сценарию Афганистана

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21 августа 2021, 09:25 Источник: «ПолитРоссия»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украинские власти ждет «немедленное свержение» в случае ухода из страны «штыков» Соединенных Штатов по сценарию Афганистана. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Сергей Марков, российский политолог.

Эксперт отметил, что «все американские марионетки на Украине с ужасом смотрят на происходящее в Афганистане», правительство которого сложило полномочия под напором движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) после вывода войск США. По словам Маркова, представители киевского режима осознают, «что их ненавидит большинство украинского населения».

Согласно точке зрения аналитика, центральная власть в бывшей советской республике держится за счет американских «штыков». Если они уйдут, как это случилось в Афганистане, произойдет «немедленное свержение» руководства Украины, предрек Сергей Марков.

Как сообщалось ранее в субботу, экс-спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер указал на то, что Киев не обладает военным потенциалом для победы над Россией.

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