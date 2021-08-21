Американский дипломат Волкер: у Украины нет военного потенциала для победы над Россией

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21 августа 2021, 06:58

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина не обладает военным потенциалом для победы над Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил американский дипломат Курт Волкер, в прошлом занимавший должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.

По мнению Волкера, у Киева нет военных ресурсов, позволяющих ему победить Россию. На Москву следует оказывать давление с помощью других — политических — методов, отметил дипломат.

Также собеседник журналистов обвинил РФ в военном присутствии на территории Донбасса.

Согласно официальной позиции Киева и западных государств, на Москве лежит ответственность за развязывание вооруженного конфликта на востоке Украины. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» РФ с целью «возвращения» Крымского полуострова.

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