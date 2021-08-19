Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

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19 августа 2021, 09:13

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Андрей Клименко, украинский экономист, призвал устроить «блокаду» Российской Федерации для «возвращения» Крымского полуострова. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Клименко, «Крым возвращается ни словами, ни законопроектами, а действиями». Собеседник журналистов предложил «создать комплексную военно-экономично-дипломатическую блокаду» РФ. Также необходимо «засудить» страну посредством подачи исков на «миллиардные суммы» и «придушить» ее санкциями, полагает Андрей Клименко.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил полуостров «оккупированным».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Олег Неменский озвучил мнение, по которому России следует подготовиться к «катастрофическим последствиям», ждущим Украину.

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