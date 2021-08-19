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Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

, 09:13

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма
Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Андрей Клименко, украинский экономист, призвал устроить «блокаду» Российской Федерации для «возвращения» Крымского полуострова. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Клименко, «Крым возвращается ни словами, ни законопроектами, а действиями». Собеседник журналистов предложил «создать комплексную военно-экономично-дипломатическую блокаду» РФ. Также необходимо «засудить» страну посредством подачи исков на «миллиардные суммы» и «придушить» ее санкциями, полагает Андрей Клименко.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил полуостров «оккупированным».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Олег Неменский озвучил мнение, по которому России следует подготовиться к «катастрофическим последствиям», ждущим Украину.

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ДЦ

В мире

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

Андрей Клименко, украинский экономист, призвал устроить «блокаду» Российской Федерации для «возвращения» Крымского полуострова. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции.

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