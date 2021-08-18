Политолог Неменский: России нужно подготовиться к «катастрофическим последствиям», которые ждут Украину

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18 августа 2021, 16:27 Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Российской Федерации нужно подготовиться к «катастрофическим последствиям», которые ждут Украину. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы озвучил политолог Олег Неменский.

По словам эксперта, если Москва «не будет ни помогать и ни мешать», соседняя страна «и дальше пойдет по пути деградации». «В идеологии украинства заложен механизм саморазрушения», - отметил Неменский.

Он добавил, что России следует подготовиться к «катастрофическим последствиям, которые неминуемо произойдут на территории Украины». Что это за события, собеседник журналистов не конкретизировал.

Как сообщалось ранее в среду, украинский аналитик Кирилл Сазонов высказал мнение, согласно которому Киеву не стоит рассчитывать на то, что европейские государства пошлют своих военных в зону конфликта в Донбассе.

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