Российской Федерации нужно подготовиться к «катастрофическим последствиям», которые ждут Украину. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы озвучил политолог Олег Неменский.
По словам эксперта, если Москва «не будет ни помогать и ни мешать», соседняя страна «и дальше пойдет по пути деградации». «В идеологии украинства заложен механизм саморазрушения», - отметил Неменский.
Он добавил, что России следует подготовиться к «катастрофическим последствиям, которые неминуемо произойдут на территории Украины». Что это за события, собеседник журналистов не конкретизировал.
Как сообщалось ранее в среду, украинский аналитик Кирилл Сазонов высказал мнение, согласно которому Киеву не стоит рассчитывать на то, что европейские государства пошлют своих военных в зону конфликта в Донбассе.
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