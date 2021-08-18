Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

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18 августа 2021, 16:04

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киеву не стоит рассчитывать на то, что европейские государства пошлют своих военных в зону конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил украинский аналитик Кирилл Сазонов.

Эксперт отметил, что немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией». По словам Сазонова, процитированного порталом Donbass Today, киевская сторона может надеяться только на экономическую помощь Европы, а также на поставки оружия.

Украина обвиняет Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее сегодня, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предсказал, что киевский режим ждет судьба афганского, рухнувшего вслед за уходом из южноазиатской страны США.

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