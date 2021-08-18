Лидер ДНР Пушилин: «На Украине все посыплется, как посыпалось в Афганистане»

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18 августа 2021, 14:05 Источник: «Украина.ру»

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинский режим ждет судьба афганского, который рухнул после ухода из южноазиатской страны Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз в беседе с журналистами озвучил Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР.

Пушилин высказал точку зрения, согласно которой руководство бывшей советской республики сохраняет свою власть только благодаря политической и финансовой помощи со стороны американцев. Как только данная поддержка прекратится, «киевский режим падет», заверил глава ДНР.

«На Украине все посыплется, как посыпалось в Афганистане»,- предсказал Денис Пушилин.

Ранее в среду сообщалось, что Константин Елисеев, советник экс-президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против российских войск.

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