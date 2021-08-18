Украинский режим ждет судьба афганского, который рухнул после ухода из южноазиатской страны Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз в беседе с журналистами озвучил Денис Пушилин, лидер самопровозглашенной ДНР.
Пушилин высказал точку зрения, согласно которой руководство бывшей советской республики сохраняет свою власть только благодаря политической и финансовой помощи со стороны американцев. Как только данная поддержка прекратится, «киевский режим падет», заверил глава ДНР.
«На Украине все посыплется, как посыпалось в Афганистане»,- предсказал Денис Пушилин.
Ранее в среду сообщалось, что Константин Елисеев, советник экс-президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против российских войск.
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