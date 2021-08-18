Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России
18 августа 2021, 11:44
Константин Елисеев, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против армии России. Точка зрения Елисеева приведена на сайте партии «Европейская солидарность».
По словам советника Порошенко, киевской стороне «не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов» над лучше укомплектованной армией Афганистана «для их использования в противодействии российским войскам».
Украинские власти обвиняют Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.
Ранее в среду ресурс Avia.pro написал, что Соединенные Штаты поставили противотанковые комплексы TOW армии Украины для борьбы с силами непризнанных ДНР и ЛНР.
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