Сайт Avia.pro: США поставили противотанковые комплексы TOW армии Украины для борьбы с силами республик Донбасса

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18 августа 2021, 08:52 Источник: Avia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты поставили противотанковые комплексы TOW Вооруженным силам Украины для борьбы с формированиями непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что американская сторона передала ВСУ, задействованным в операции против республик Донбасса, системы TOW. Предполагается, что данное вооружение было доставлено некоторое время назад военно-транспортными самолетами Lockheed C-130 Hercules.

Одну из полученных ракет продемонстрировал в TikTok солдат 72-й бригады ВСУ Валентин Певзнер.

«Как и обещал, показываю обещанный подарок от Байдена для сепаров», - прокомментировал автор видео.

Ранее в среду тот же самый сайт написал, что украинские военные могли украсть из Афганистана двигатели и запчасти для вертолетов Ми-17 и Ми-35.

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