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18 августа 2021, 08:18 Источник: Avia.pro

Самолет, Serg Glovny / globallookpress.com

Украинские военнослужащие могли украсть из Афганистана двигатели и запчасти для вертолетов Ми-17 и Ми-35. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад из Кабула вылетел украинский Ил-76. На его борту, по данным портала, могли находиться двигатели и комплектующие для вертолетов Ми-17 и Ми-35, принадлежащих афганской армии. Согласно предположению, содержащемуся в процитированной публикации, киевские военные решили украсть запчасти, чтобы использовать их в дальнейшем для ремонта своих вертолетов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны Соединенных Штатов.

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