Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США
17 августа 2021, 13:52
Российский писатель и политик Захар Прилепин предрек украинским властям участь беженцев из Афганистана, покинувших его вслед за уходом из страны Соединенных Штатов. Соответствующий пост Прилепин разместил в своем Telegram.
Писатель спрогнозировал, что произойдет с руководством бывшей советской республики после того, как она в будущем лишится поддержки Вашингтона по аналогии с Афганистаном. По словам Захара Прилепина, «скорость бегства» чиновников Украины «будет еще более высокой», чем у беженцев из южноазиатской страны.
Как сообщалось ранее во вторник, украинский эксперт Алексей Мельник предсказал, что Россию «ждут непростые времена» после захвата «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) Афганистана.
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