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Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

, 13:52

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США
Писатель Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российский писатель и политик Захар Прилепин предрек украинским властям участь беженцев из Афганистана, покинувших его вслед за уходом из страны Соединенных Штатов. Соответствующий пост Прилепин разместил в своем Telegram.

Писатель спрогнозировал, что произойдет с руководством бывшей советской республики после того, как она в будущем лишится поддержки Вашингтона по аналогии с Афганистаном. По словам Захара Прилепина, «скорость бегства» чиновников Украины «будет еще более высокой», чем у беженцев из южноазиатской страны.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский эксперт Алексей Мельник предсказал, что Россию «ждут непростые времена» после захвата «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) Афганистана.

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ДЦ

В мире

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

Российский писатель и политик Захар Прилепин предрек украинским властям участь беженцев из Афганистана, покинувших его вслед за уходом из страны США. Соответствующий пост Прилепин разместил в своем Telegram.

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