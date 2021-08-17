Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

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17 августа 2021, 13:52

Писатель Захар Прилепин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российский писатель и политик Захар Прилепин предрек украинским властям участь беженцев из Афганистана, покинувших его вслед за уходом из страны Соединенных Штатов. Соответствующий пост Прилепин разместил в своем Telegram.

Писатель спрогнозировал, что произойдет с руководством бывшей советской республики после того, как она в будущем лишится поддержки Вашингтона по аналогии с Афганистаном. По словам Захара Прилепина, «скорость бегства» чиновников Украины «будет еще более высокой», чем у беженцев из южноазиатской страны.

Как сообщалось ранее во вторник, украинский эксперт Алексей Мельник предсказал, что Россию «ждут непростые времена» после захвата «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) Афганистана.

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