Украинский аналитик Алексей Мельник: после победы «Талибана» в Афганистане Россию «ждут непростые времена»
17 августа 2021, 13:24
После победы движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане Россию «ждут непростые времена». С соответствующим прогнозом выступил Алексей Мельник, украинский аналитик.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, вслед за захватом боевиками территории Афганистана Москва «в полной мере почувствует проблемы южных границ – Таджикистана и других центральноазиатских республик». Мельник предсказал, что на российских государственных рубежах «будут подогреваться террористические настроения», в страну пойдет поток запрещенных веществ и беженцев.
РФ «ждут непростые времена», резюмировал аналитик.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина не поможет Москве в случае ее военного конфликта с талибами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.