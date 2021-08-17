Украинский аналитик Алексей Мельник: после победы «Талибана» в Афганистане Россию «ждут непростые времена»

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17 августа 2021, 13:24

Боевики в Афганистане, STR / globallookpress.com

После победы движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане Россию «ждут непростые времена». С соответствующим прогнозом выступил Алексей Мельник, украинский аналитик.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, вслед за захватом боевиками территории Афганистана Москва «в полной мере почувствует проблемы южных границ – Таджикистана и других центральноазиатских республик». Мельник предсказал, что на российских государственных рубежах «будут подогреваться террористические настроения», в страну пойдет поток запрещенных веществ и беженцев.

РФ «ждут непростые времена», резюмировал аналитик.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина не поможет Москве в случае ее военного конфликта с талибами.

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