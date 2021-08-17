Киевский журналист Гордон: Украина не поможет России в случае ее войны с «Талибаном»

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17 августа 2021, 12:57

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Украина не поможет России в случае ее войны с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация). Соответствующий прогноз, выступая в радиоэфире, озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.

Он предрек, что захвативший территорию Афганистана «Талибан» «переформатируется, сгруппируется и пойдет в бывшие советские республики». По словам Гордона, если Россия начнет мешать талибам, разгорится военный конфликт.

В случае реализации такого сценария Украина не окажет помощи РФ, предсказал журналист, ставший собеседником «Эха Москвы». Дмитрий Гордон полагает, что посредством проведения «особо одаренной внешней политики» Россия «сделала себе врагов в виде украинцев и белорусов». Теперь, «когда настоящий враг подступает со стороны Азии», Москве «не на кого опереться», заявил журналист.

Ранее во вторник сообщалось, что сайт Strategic Culture назвал уход Соединенных Штатов из Афганистана «предупреждающим знаком» для «продажного» режима в Киеве.

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