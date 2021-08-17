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17 августа 2021, 10:34 Источник: «ПолитРоссия»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Уход Соединенных Штатов из Афганистана является «предупреждающим знаком» для «продажного» режима на Украине. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Сайт Strategic Culture пишет, что после почти двадцати лет присутствия в южноазиатской стране «дядя Сэм решил собрать вещи, убраться и оставить афганцев на произвол судьбы». Портал отмечает, что данное событие является «предупреждающим знаком» для властей ряда государств, в том числе Украины.

Ресурс указывает на то, что «продажный киевский режим, похоже, рабски готов подчинить судьбу Украины прихотям Вашингтона». Американцы «бросят» украинский народ, когда осознают, что бывшая советская республика «оказалась бесполезной в качестве пешки» против Москвы, прогнозируется в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Strategic Culture.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский эксперт Руслан Бортник допустил, что Владимира Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию».

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