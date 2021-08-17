Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»
17 августа 2021, 10:06
Владимира Зеленского могут убрать с поста украинского президента по «армянскому сценарию». Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями СМИ допустил Руслан Бортник, киевский политолог.
По словам эксперта, процитированного интернет-изданием «Украина.ру», «для Зеленского возможен армянский сценарий». Он предполагает сговор «внешних игроков» с целью отстранения главы государства от его должности, отметил Бортник.
Ранее во вторник сообщалось, что российский аналитик Сергей Марков спрогнозировал будущий переход Вооруженных сил Украины на сторону «врагов США» по примеру военных Афганистана.
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