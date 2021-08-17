Политолог Марков предрек будущий переход армии Украины на сторону «врагов США» по примеру военных Афганистана

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17 августа 2021, 07:54

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков спрогнозировал будущий переход Вооруженных сил Украины на сторону «врагов США» по примеру военных Афганистана, территорию которого захватил «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram-канале.

Марков написал, что «хорошо подготовленная и хорошо оснащенная американцами армия Афганистана перешла большей частью на сторону врагов США». «Точно также сделает в свое время и армия Украины»,- предсказал аналитик.

Ранее во вторник сообщалось, что покинувшие Афганистан американцы оставили на базе в Кабуле украинских военных.

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