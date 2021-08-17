Покинувшие Афганистан американцы оставили на базе, расположенной в Кабуле, украинских военнослужащих. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал «Русская весна», американцы эвакуировались с базы в Кабуле со своими служебными собаками, при этом оставив там украинских военных. В настоящий момент на территории объекта находятся двенадцать представителей армии бывшей советской республики.
Согласно имеющейся информации, базу некоторое время назад посетили талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация), которые забрали у украинцев все оружие.
Как сообщалось ранее, экс-разведчик из Израиля Яков Кедми заявил, что «Украина, полагаясь на поддержку Запада, идет прямо последовательно по дороге Афганистана».
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