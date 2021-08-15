Экс-разведчик Кедми: «Украина, полагаясь на поддержку Запада, идет прямо последовательно по дороге Афганистана»
15 августа 2021, 11:53
Украину может ждать судьба Афганистана, территорию которого покинули войска Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз, выступая некоторое время назад в эфире донецкого телевидения, озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
«Украина, полагаясь на поддержку Запада, идет прямо последовательно по дороге Афганистана», - заявил эксперт.
Согласно его точке зрения, если «завтра» Российская Федерация решит применить силу против соседней страны, проводящей недружественную политику, американцы оттуда «уберутся, поджав хвост». «Так же, как это происходит сегодня в Афганистане», - отметил Кедми.
Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-депутат Госдумы Семен Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса.
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