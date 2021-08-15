Экс-депутат Госдумы Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса
15 августа 2021, 11:31
Бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса. С соответствующим заявлением экс-парламентарий выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.
Багдасаров отметил, что «пора провести» референдум по вопросу вхождения в состав РФ Донбасса. «Большинство выскажется за», - спрогнозировал бывший представитель Госдумы на одной из программ канала «Россия 1».
Семен Багдасаров добавил, что Москве следует заняться присоединением юго-восточных регионов Украины и других «русскоориентированных территорий».
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт из Израиля Яков Кедми назвал Украину «убогой карикатурой на государство».
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