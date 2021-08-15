Экс-депутат Госдумы Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса

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15 августа 2021, 11:31

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса. С соответствующим заявлением экс-парламентарий выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.

Багдасаров отметил, что «пора провести» референдум по вопросу вхождения в состав РФ Донбасса. «Большинство выскажется за», - спрогнозировал бывший представитель Госдумы на одной из программ канала «Россия 1».

Семен Багдасаров добавил, что Москве следует заняться присоединением юго-восточных регионов Украины и других «русскоориентированных территорий».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт из Израиля Яков Кедми назвал Украину «убогой карикатурой на государство».

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