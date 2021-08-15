Бывший разведчик Яков Кедми назвал Украину «убогой карикатурой на государство»
15 августа 2021, 07:53
Украина является «убогой карикатурой на государство». Соответствующую точку зрения, выступая некоторое время назад в эфире донецкого телевидения, озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам Кедми, киевские власти «делают те движения», которые должны «убедить других» в том, что они имеют дело с «серьезными структурами». На самом деле Украина представляет собой «убогую карикатуру на государство», заявил экс-разведчик. Также он назвал «карикатурой» президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.
Ранее в воскресенье сайт Avia.pro написал, что американцы «устроили новую провокацию», направив в район российско-украинской границы два разведывательных дрона.
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