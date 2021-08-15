Avia.pro: США «устроили новую провокацию», направив в район границы России и Украины два беспилотника-шпиона

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15 августа 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Беспилотник RQ-4A Global Hawk, US Air Force / globallookpress.com

Соединенные Штаты «устроили новую провокацию», направив в район границы Российской Федерации и Украины два беспилотника-шпиона. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что американская сторона решила «устроить новую провокацию рядом с российскими границами». С этой целью в район государственных рубежей некоторое время назад были направлены два разведывательных дрона RQ-4A Global Hawk.

В процитированной публикации отмечается, что один из аппаратов «произвел провокационный полет» недалеко от юго-западной части участка российско-украинской границы. Второй беспилотник был замечен «на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest написало, что, присоединив Крым, РФ «украла военно-морской флот Украины».

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