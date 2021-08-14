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National Interest: присоединив Крым, Россия «украла военно-морской флот Украины»

, 18:01 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest: присоединив Крым, Россия «украла военно-морской флот Украины»
Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Присоединив Крымский полуостров, Российская Федерация «украла военно-морской флот Украины». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

В марте 2014 года Крым вошел в состав России. Согласно сведениям, приведенным National Interest (NI), до 75% личного состава украинских ВМС поддержала действия Москвы. Вместе с моряками на территории РФ осталась значительная часть киевского флота. В числе этих кораблей полдюжины корветов и одна субмарина.

В материале американского издания, пересказанном «ПолитРоссией», указывается на то, что процесс передачи судов Украине был сорван из-за резкого ухудшения отношений двух стран.

«Россия украла военно-морской флот Украины», — сделали вывод в NI.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Григорий Миронов озвучил прогноз, по которому от украинского государства скоро могут отделиться Одесса, Харьков и Закарпатье.

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