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14 августа 2021, 16:53 Источник: «ПолитРоссия»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украинскому государству грозят новые территориальные потери. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы озвучил политолог Григорий Миронов.

В текущем месяце бывшая советская республика отпразднует 30-летие своей независимости парадом, к которому, в частности, присоединятся военные Североатлантического альянса.

По словам Григория Миронова, киевские власти рассчитывают с помощью данного мероприятия «поднять уровень патриотизма, который упал на дно». Также эксперт отметил, что «руководству Украины нужно сейчас создать образ внешнего врага, военную обстановку» с целью отвлечения населения от внутренних экономических и социальных проблем.

Согласно мнению Миронова, страна в настоящий момент переживает особенно тяжелый период, ей грозят новые территориальные потери. Так, состав Украины скоро могут покинуть Одесса, Харьков и Закарпатье.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Семен Багдасаров предрек, что российских миротворцев, дислоцированных в Приднестровье, может постигнуть «катастрофа», если Киев направит туда бригады украинской армии.

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