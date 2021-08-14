Украинскому государству грозят новые территориальные потери. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы озвучил политолог Григорий Миронов.
В текущем месяце бывшая советская республика отпразднует 30-летие своей независимости парадом, к которому, в частности, присоединятся военные Североатлантического альянса.
По словам Григория Миронова, киевские власти рассчитывают с помощью данного мероприятия «поднять уровень патриотизма, который упал на дно». Также эксперт отметил, что «руководству Украины нужно сейчас создать образ внешнего врага, военную обстановку» с целью отвлечения населения от внутренних экономических и социальных проблем.
Согласно мнению Миронова, страна в настоящий момент переживает особенно тяжелый период, ей грозят новые территориальные потери. Так, состав Украины скоро могут покинуть Одесса, Харьков и Закарпатье.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Семен Багдасаров предрек, что российских миротворцев, дислоцированных в Приднестровье, может постигнуть «катастрофа», если Киев направит туда бригады украинской армии.
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