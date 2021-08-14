Политолог Багдасаров: российских миротворцев в Приднестровье может постигнуть «катастрофа», если Киев двинет туда бригады ВСУ

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14 августа 2021, 15:27 Источник: «ПолитНавигатор»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российских миротворцев, дислоцированных на территории Приднестровья, может постигнуть «катастрофа», если Киев направит туда бригады Вооруженных сил Украины. Такой прогноз озвучил политолог, бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров.

Эксперт отметил, что угроза для миротворческого контингента РФ в Приднестровье «исходит не только от Молдавии, но и от Украины». Если Киев двинет в регион бригады ВСУ, «может быть катастрофа», предсказал Багдасаров.

Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Москве следует добиться того, чтобы лидер ДНР Денис Пушилин стал главой украинского правительства.

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