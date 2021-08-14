Политолог Багдасаров: российских миротворцев в Приднестровье может постигнуть «катастрофа», если Киев двинет туда бригады ВСУ

Российских миротворцев, дислоцированных на территории Приднестровья, может постигнуть «катастрофа», если Киев направит туда бригады Вооруженных сил Украины. Такой прогноз озвучил политолог, бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров.
Эксперт отметил, что угроза для миротворческого контингента РФ в Приднестровье «исходит не только от Молдавии, но и от Украины». Если Киев двинет в регион бригады ВСУ, «может быть катастрофа», предсказал Багдасаров.
Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Москве следует добиться того, чтобы лидер ДНР Денис Пушилин стал главой украинского правительства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.