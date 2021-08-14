Политолог Марков: России надо добиться того, чтобы глава ДНР Пушилин стал премьер-министром Украины

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14 августа 2021, 15:01

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российской Федерации надо добиться того, чтобы глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин стал премьер-министром Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный политолог.

По словам эксперта, у РФ есть возможность присоединения Донбасса и других украинских регионов военным путем, но этого сценария «хотелось бы избежать». Выступивший в эфире донецкого телевидения Марков полагает, что Москве следует добиться прихода к власти в соседней стране политиков, которые бы приняли решение о ее вступлении в Союзное государство России и Белоруссии.

Задача Москвы состоит в том, чтобы в правительство Украины вошли «настоящие люди Донбасса», чтобы руководителем кабмина стал лидер ДНР Денис Пушилин, отметил аналитик.

Как сообщалось ранее сегодня, обозреватель Петр Акопов предрек, что Россия может послать армию на Украину в случае «военной авантюры» Киева в Донбассе.

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