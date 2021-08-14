Обозреватель Акопов: Россия может послать армию на Украину в случае «военной авантюры» Киева в Донбассе

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14 августа 2021, 14:29 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российский обозреватель Петр Акопов поведал, при каком условии Москва может послать армию на Украину. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с интернет-СМИ.

По словам Акопова, переброска подразделений РФ на территорию соседней страны возможна в случае «военной авантюры» Киева в Донбассе. Реализация подобного сценария обернулась бы «концом и украинского режима, и украинского государства», отметил обозреватель.

Ранее в субботу сообщалось, что лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин озвучил прогноз, согласно которому рано или поздно ситуация в Донбассе придет к «неутешительному» для Украины логическому завершению.

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