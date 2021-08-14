Глава ДНР Пушилин: рано или поздно ситуация в Донбассе придет к «неутешительному» для Украины логическому завершению
14 августа 2021, 12:40
Рано или поздно ситуация в Донбассе придет к «неутешительному» для Украины логическому завершению. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР.
Политик, выступивший в эфире российского телеканала «Звезда», констатировал, что на линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке Украины периодически происходят «очень яркие обострения». Пушилин также отметил, говоря о ситуации в Донбассе, что «рано или поздно этому придет логическое завершение».
«Какое? Могу сказать, что для Украины неутешительное», – предрек руководитель республики.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель официального Киева Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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